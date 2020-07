Horóscopo del 28 de julio | Buenas noticias económicas

Si eres un sigo del elemento tierra Tauro, Virgo o Capricornio, las energías de hoy te indican beneficios en dos cosas básicas: la primera es que tu salud se está fortaleciendo puesto que has tomado conciencia de lo que debes evitar y lo que debes hacer. Y la otra es que finalmente te decides a declarar a esa persona, que conociste recientemente, lo que siente tu corazón, así que no te preocupes por lo que pudo haber pasado y no pasó, las cosas ahora son diferentes a lo que tú pensaste.