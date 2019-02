Si tu signo es del elemento fuego , como los son Aries, Leo y Sagitario , tal vez te parezca que no puedes resolver cierto asunto laboral cuando lo cierto es lo contrario. En tus manos estará la solución y pronto te darás cuenta de la manera más adecuada de actuar. Lo que parece turbio se esclarecerá muy pronto. Lo único que hoy necesitas para incrementar tu economía es aplicar sabiamente tu sentido común pues te llegarán ideas y corazonadas muy atinadas, pero si las descartas y no las aprovechas podrías perder oportunidades de hacer dinero.Un encuentro inesperado cambiará la forma en que ves tu realidad sentimental.

En el caso de los signos de tierra , como son los nativos de Tauro, Virgo y Capricornio , si maduras bien tus acciones notarás cómo tus encantos atraen a tu lado a quien se puede convertir en una pareja ideal. Sigue tus corazonadas y te maravillarás. Las cosas marchan bien para ti y a partir de este último día del mes de febrero notarás un marcado acento en tus asuntos pendientes, algo que has venido esperando desde hace tiempo se materializará. Tienes tu nivel regenerativo y cicatrizante en alza. La Luna en su ciclo actual favorece un buen estado de ánimo que contribuye a que te sientas alegre y entusiasmado en todo momento.

En el caso de los nativos del elemento aire , o sea, Géminis, Libra y Acuario lo que hoy resuelvas hacer con tu vida amorosa podría estar mal encaminado si te dejas influir por comentarios de personas extrañas o cuyos intereses no son los tuyos. Actúa con moderación, no dejes que los impulsos emocionales sean tu guía sino obra con tranquilidad, de una forma sensata y muy calmada. ¡Evita las peleas!

Finalmente, en el caso de los signos del elemento agua, los nativos de Cáncer, Escorpión y Piscis, considera una oferta que te han hecho para aumentar tus ingresos en un negocio nuevo. Antes de comprometerte averigua bien las credenciales de tus socios potenciales y no arriesgues dinero sin estar seguro, podría haber trampas ocultas. Durante este ciclo final de febrero se renuevan, eliminan y actualizan las cosas viejas y obsoletas., llegó el tiempo de finalizar lo que no te conviene. El amor y la fortuna esperan por ti, pero no te quedes sentado en casa aguardando que las soluciones caigan del cielo.