SIGNOS DE TIERRA (Tauro, Virgo, Capricornio) Pronóstico del día : podrás obtener buenos resultados si te concentras en una sola tarea. A eso se refiere la carta de la templanza para este viernes. No es tan simple como parece, debes recibir los beneficios de la luminosidad lunar para respirar profundo y comenzar de nuevo.

Energía general: no estarás tan consciente como para darte cuenta que estás a punto de conocer una persona con la que harás empatía. Podría ser terapéutico para relajar tus ánimos. Es fin de semana, próspero para relajarte.

Conforme a la energía lunar, serás mucho más detallista que antes, presta mucha atención a las cosas qué has soñado hacer para conseguir trabajo y fortuna. Alguien que está muy cerca de ti podría darte la oportunidad de que trabajes en un lugar que siempre has querido.

SIGNOS DE FUEGO (Aries, Leo, Sagitario) Pronóstico del día : la luna tiene una influencia muy particular contigo en un día como el presente, el fuego y la tierra, crean fertilidad. Con alta probabilidad, esa energía hace que tengas muchas ganas de poder retomar cosas qué hacías cuando eras muy joven. Hoy es un día que te da esa oportunidad.

Energía general: no te sientas como un tonto sí a veces tus emociones te hacen querer estar cerca de tus padres, hermanos o una persona importante. Te dejas influenciar por personas que son muy ordinarias y criticonas, deja que las cosas fluyan.

Surgen cosas importantes cuando la energía de la luna, la carta y el signo se ponen a tu favor. Habrá muchas posibilidades de hacer una llamada o de acercarte a esa persona que hace mucho no ves. No te detengas a pesar de que recibas críticas.

Este viernes te vas a llenar de mucha emoción cuando una persona que hace tiempo no ves te muestra una fotografía del pasado. Recordarás cosas importantes.

Energía general: tu cuerpo puede estarse sintiéndose en muchos cambios al mismo tiempo. También tiene que ver porque has tomado cosas diferentes a lo que te acostumbrabas, principalmente alimentos, bebidas o rutinas. Intentas mostrar a otros que eres un ejemplo a seguir.

Por supuesto que no puedes ignorar, que algunas ocasiones, has sido incapaz de reconocer que tu cuerpo sufre estragos. Debes tomar en cuenta esos pequeños dolores que a veces punzan mucho en tus extremidades. Quizá tenga que ver con alguna situación de circulación de sangre, atiéndela para que no sea grave.