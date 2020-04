Horóscopo del 28 de abril | Tu productividad aumenta considerablemente

Si tu signo es Tauro, Virgo, o Capricornio, o sea telúrico, del elemento tierra, entonces este martes compruebas que no hay nada mejor que un empleo que esté de acuerdo con tu naturaleza para hacerte sentir bien y útil. Si estás en medio de una situación similar, felicidades, si no lo has conseguido lucha por lograrlo, está en juego tu realización personal y el desarrollo de tus capacidades.

Para los nativos del elemento aire, es decir Géminis, Libra o Acuario, no importa lo que hagas hoy, el dinero está sonriéndote y aunque de repente incurras en un gasto inesperado, no te inquietes pues todo volverá pronto a la normalidad y disfrutarás de un período de bonanza económica muy merecido. Surgen proposiciones ventajosas en tu trabajo como en tu vida social y laboral que causan alegría en tu familia.

En cuestiones de negocios debes ser práctico, no unas tus sentimientos personales con el dinero porque eso no es inteligente y mucho menos prudente. No te comprometas demasiado si se trata de un embrollo de infidelidad de un amigo tuyo con su pareja. No hables más de la cuenta y te irá mejor en todo.