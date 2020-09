Horóscopo del 27 de septiembre | Te deshaces de dificultades

PRONÓSTICO DEL DÍA Acuario como regente, ayuda a que puedas deshacerte de dificultades inmediatas, quiere decir que junto con la Justicia de cabeza, anuncian que hay una serie de avenencias que necesitas alejar de tu camino en breve. Si no tomas decisiones al instante, podrías tener consecuencias inesperadas que ponen en riesgo tu esfuerzo.

SIGNOS DE TIERRA (Tauro, Virgo, Capricornio) Pronóstico del día : entenderás que la regencia del signo, es súbita e importante, tienes que saber elegir, pues has tenido la experiencia necesaria para tener seguridad en tus pasos.

Energía general: detectas que hay una serie de influencias en tu entorno, que no han sido las mejores para ti. Intentas defenderlos con la finalidad de sentir que puedes permanecer, junto a un grupo de personas que te quieren. Te has estado engañando con constancia, pues nadie de ellos sería capaz de meter las manos al fuego por ti.

Durante mucho tiempo has guardado silencio, sobre los malestares que te aquejan, pues consideras que no quieres molestar a nadie para liberarte lo antes posible de lo que te aqueja. Algunos comienzan a darse cuenta de que has mentido y te extienden ayuda para que salgas más rápido de lo que sientes te aprisiona.