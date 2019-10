Horóscopo del 27 de octubre | Un domingo intenso y apasionado

La vida tiene deparada la felicidad en tu camino, pero si no pones de tu parte para agarrarla pasará por tu lado y se te escapará, es la lección de hoy para todo los signos ya que hoy la Luna está, precisamente en el signo que rige en este día.

Si eres nativo del elemento fuego, o sea, Aries, Leo o Sagitario, has estado en medio de una especie de encierro amoroso y eso no te conviene particularmente si sufriste una separación reciente. Inicias un ciclo de estudios y realizaciones dentro de tu profesión que será muy exitoso.

No obstante, deberás enfrentar la oposición de quienes no están totalmente de acuerdo contigo. ¡No te detengas, sigue! Tendrás la ocasión de demostrar tu interés sentimental hacia una persona que vale la pena conocer y explorar emocionalmente.



Si eres nativo del elemento tierra, o sea, eres de Tauro, Virgo o Capricornio, los aspectos de salud deben ser tomados en cuenta cuando estés realizando algún tipo de trabajo o una actividad riesgosa. No te desanimes por los contratiempos que puedas tener pues al enfrentarlos mejorarás tu vida y te revitalizarás totalmente. Muévete en el sentido que te gusta y te sientas bien. No olvides que pasas mucho tiempo de tu vida en tu trabajo y si tu ocupación no te agrada del todo estarías perdiendo tiempo de vivir. Revisa tu agenda y haz todos los cambios pertinentes.