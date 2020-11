Horóscopo del 27 de noviembre | Vas recuperando tu confianza

La Luna continúa en su crecimiento continuo, no se detiene un momento, por ello entiendes que es mejor hacer las cosas sin pensar mucho en lo que se opondría para ti.

No dejes las cosas a medias, sobre todo porque hoy el número seis entra en regencia y te ofrece lo mejor del día para volver a creer en que tu dinero, pronto llegaría a tu casa de nuevo.

Signos de Fuego (Aries, Leo, Sagitario) Pronóstico del día : a veces hay sensaciones muy fuertes en ti, que te serían complicadas para sanar. Es Tauro el que, en su regencia dura, estaría haciendo que todo deje su lugar como es debido y no te haga mella en cuanto a emociones negativas.

Energía general: es un día para dejar que la vida fluya, si has tenido algunas presiones inesperadas, no temas, todo tiene solución. Recuerda que del suelo no pasas, quiere decir que por mucho que un problema y haya sido delicado, con la Luna creciente podrías hacerlo a un lado.