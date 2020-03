Horóscopo del 27 de marzo | No te impacientes ante retos

Si ocupas una posición nueva o estás al frente de una asignación diferente no te impacientes tratando de dominar todos los conocimientos inmediatamente. Con voluntad y constancia aprenderás bien todo sobre todo en esta etapa que está imperando la vibración del siete, que favorece el aprendizaje y la adquisición de conocimientos.

No olvides que cada cual siente la vida de una manera diferente y en una relación a veces tú te entregas demasiado y al no recibir lo mismo de vuelta te sientes frustrado y triste.

Si tu signo es Tauro, Virgo, o Capricornio, o sea telúrico, del elemento tierra , entonces este viernes lograrás éxito en tus planes en la medida que te adaptes a la realidad y no trates de imponer tus puntos de vista.

Lo que has deseado desde hace días está cristalizando. Simplemente extiende las manos y toma lo que te pertenece y te has ganado con tu esfuerzo. Tu mente se proyecta hacia el futuro y tu relación actual debe vibrar acorde a tus intereses o se quedará atrás. No trates de modificar a nadie, toma a la gente como llega a tu vida, y por tu parte, quien bien te ame debe aceptarte como eres.