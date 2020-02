Horóscopo del 27 de febrero | Tiempo de pasión y aventura

Este es un día de júbilo para todos porque está vibrando la energía de seis el número del amor. Si a esto unimos la acción de la Luna en conjunción con Venus, ambos en tránsito por el primer signo del zodíaco, tenemos frente a nosotros un jueves que anuncia un fin de semana excepcional, con un toque alegre y sensible, lleno de sentimientos afectivos, de compasión y armonía, evidentes en cada uno de los diferentes elementos zodiacales como se refleja a continuación.

Si tu eres nativo del elemento fuego , o sea, eres Aries, Leo o Sagitario, todo es cuestión de perspectiva. Alguien que ve la vida de una forma totalmente opuesta a la tuya va a darte sus puntos de vista, consejos o ideas respecto a una situación amorosa. Analízalo todo sin olvidar que cada cual es diferente, lo que funciona en unos, puede no funcionar en otros.

El dinero perdido te servirá de experiencia y estás en una condición mejor para emprender algo más positivo y lucrativo. Todo tiene su tiempo y si te atormentas por lo inevitable o lo que no está en tus manos solucionar malograrías tu dicha. Vive con intensidad y alegría y atraerás buenas vibraciones.

Para ti, si eres nativo de un signo del elemento aire , o sea, eres de Géminis, Libra o Acuario, en este jueves aplica tu mente ágil e inteligente y no te engañarán.

Sigue tus corazonadas y no tendrás problemas porque ahora tu claridad mental es fuerte y compensa la acción restrictiva de Mercurio retrógrado. Esto te ayudará a resolver cuestiones relacionadas con tu vida amorosa y también con el trabajo y el dinero aunque también tiendes a hacer castillos en el aire ¡pon los pies sobre la tierra!

En otro orden de cosas no confíes solo en la experiencia, sino acude también a la información sobre las novedades. Hay actividades las cuales requieren más concentración que otras para realizarlas bien. No hagas tu trabajo de manera automática y no errarás pues con Mercurio retrógrado tiendes a dispersarte.