Horóscopo del 27 de febrero | Haz lo que más te guste

Hoy miércoles 27 de febrero la Luna está en Sagitario moviéndose hacia Capricornio. El número que nos rige es el cinco, la vibración de la intuición y todos los planetas están directos.

Durante este día se expande tu influencia personal con el tránsito de la Luna por el elemento fuego. Tu carisma y personalidad conquista y triunfa.

Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario, la doble influencia de la Luna asociada al tránsito directo de Marte y Júpiter, te vuelve más afirmativo en lo que haces o dices y tu personalidad impacta a los demás, ya bien sea en tareas diferentes y nuevas o en una relación que demanda frescura e imaginación a la hora de la intimidad y la plenitud sexual. Atiende bien todo lo que hoy hagas, concéntrate con todos tus sentidos y verás resultados. Este miércoles lo principal es que no te estanques en algo sino que explores siempre nuevas opciones y te superes constantemente. Felizmente todo se resolverá a tu favor sobre todo en el plano emocional.

Si tu signo es del elemento tierra, como son los nativos de Tauro, Géminis y Capricornio, no descuides tu vida sentimental. La calidad del tiempo que dediques a tus relaciones es mucho más importante que la cantidad. Cuando estés al lado de las personas queridas demuéstrales tu amor. Hoy sigue esos impulsos tiernos y no te calles si deseas decirle: “te amo”. Apaga el celular en esos momentos de intimidad para demostrarle inequívocamente a esa persona que es lo más importante para ti, lo prioritario en tu vida y que no vas a estar con la cabeza y la mente en otro lado cuando tu cuerpo está junto a quien amas. No hay nada que lamentar en tu salud si no haces cosas inadecuadas. Sigue tu conocimiento del cuerpo, y no habrá problemas.





En el caso del elemento aire, los signos Géminis, Libra y Acuario, abre los ojos, pues en tu empleo surge una relación bonita de trabajo. Una amistad nueva en tu centro laboral no solo te brindará su afecto y apoyo sino podrás contar con su experiencia para mejorar tus condiciones actuales. Hay un tono energizante en tu vida con la acción de Venus y Mercurio directos, no te desalientes por un contratiempo relacionado con una pérdida inesperada de dinero. Lo que ahora te parece una fuga económica se convertirá en algo muy bueno dentro de pocos días, sobre todo una vez que se vaya desarrollando el mes de marzo que ya está a las puertas. Recuerda siempre: no exageres, cada cosa a su tiempo.

Finalmente, si tu signo es del elemento agua, como son Cáncer, Escorpión y Piscis toma todo lo que suceda con una actitud deportiva. Tómalo todo con una actitud más deportiva y si algo no te sale como anhelas no te preocupes pues poco a poco verás cómo se materializan esas situaciones para las cuales has venido concretando tu energía y dando pasos seguros. No dejes que nada perturbe tu tranquilidad este miércoles de amor.

El tránsito lunar de hoy, en un signo del elemento fuego aproximándose a tierra, afín al tuyo, te inspirará a evaluar algo diferente y creativo en tu entorno. Si debes partir de cero en algo nuevo decídete interiormente a realizarlo con todo el entusiasmo del mundo, y triunfarás. Es momento de hacer cosas por cuenta propia.

