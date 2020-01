Horóscopo del 27 de enero | Día de la intuición refinada

A medida que se acerque el fin de mes sentirás una onda transformadora dentro de tu vida en las diferentes áreas de la misma. Los cuatro elementos están bajo un tono dinámico y al mismo tiempo sensible con el tránsito lunar y la vibración intuitiva del cinco que está ocurriendo. Veamos su repercusión según tu elemento zodiacal.

Recibirás un recado, llamada o mensaje que será una confirmación de lo que has venido buscando en estos días, puede ser laboral o sentimental. No te aceleres, toma todo de una forma filosófica y tranquila, estás bien auspiciado y con la mente clara.



En el caso de los signos telúricos, o sea, del elemento tierra como Tauro, Virgo y Capricornio, hoy lunes revisa cuidadosamente las ofertas de trabajo que te han propuesto, si estás desempleado. Toma con calma decisiones que tengan relación con tu situación laboral futura si has pasado por la amarga experiencia de haber perdido tu empleo. Si no es así, entonces no te inquietes y prepárate convenientemente para asumir nuevas tareas y responsabilidades en el lugar donde te desempeñas.