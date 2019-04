Horóscopo del 27 de abril | Tiempo de sacar adelante proyectos

Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario, muy pronto entrarás en una onda pasional que te hará revivir momentos íntimos, ya bien sea con tu pareja actual o con alguien que conociste hace poco. Si estás soltero, prepárate para lo mejor. Es muy posible que algunas responsabilidades no sean totalmente de tu agrado, pero las enfrentarás con tu mejor disposición y lograrás realizarlas exitosamente. El área del trabajo está bien auspiciada en tu sector privado si te mantienes atento y no te dispersas.

En el caso de los nativos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario, vas a a verte frente a una situación que no debes posponer demasiado. Lo importante es que prestes atención a tu intuición y no vaciles a la hora de tomar una decisión apropiada y justa para todos. Aplica tu experiencia y conocimiento previos a una situación laboral imprevista y así demostrarás tu capacidad a quienes te han empleado y al hacerlo se acentuará tu valor como trabajador. Esta es una buena oportunidad para sobresalir.



Finalmente, si tu signo es del elemento agua, Cáncer, Escorpión o Piscis, vas a estar en situaciones donde podrás ganar y tener una entrada adicional así como gran intuición en juegos de azar, loterías y apuestas. El dinero está llegando pronto, lo que debes hacer es mantenerte muy avispado para no dejar escapar las oportunidades. No olvides, aunque tengas que solucionar asuntos familiares o domésticos nadie es imprescindible y por eso depón actitudes soberbias o arrogantes. Ayuda y cumple tus responsabilidades, pero no desatiendas tus necesidades personales. De no hacer así corres el peligro de estar corriendo de aquí para allá resolviendo problemas ajenos y no viviendo tu propia vida.