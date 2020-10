Horóscopo del 26 de octubre | Todo fluye correctamente

PRONÓSTICO DEL DÍA Recibe el día con la conjunción del Sol y Mercurio para que la armonía prevalezca hoy, no se puede dejar de lado la Luna que sigue en etapa creciente.

Mercurio continúa en su etapa retrógrada, pero no por ello hay que encontrar negatividad, los movimientos cósmicos anteriores estarían haciendo que todo se ponga a tu favor hoy.

Momento para poner realizar ejercicios de flexión, sobre todo porque probablemente has tenido algunos dolores de articulaciones que están haciéndote sentir incómodo.

SIGNOS DE TIERRA (Tauro, Virgo, Capricornio) Pronóstico del día : buen momento para que Piscis haga su regencia en ti y cumplas con algunos deseos que dejaste atrás. Si consideras que las personas no siempre están de tu lado como para que realices tus sueños, piensa que hay momentos en donde debes aventurarte sin prestar atención realmente.

Energía general: no te opongas al cambio, es lo que Mercurio atrae para ti hoy, en un buen momento del día recibirías un consejo, evita tomarlo a mal pues podría ser la clave del éxito. No te sientes en tus laureles, quiere decir que por mucho que le des vuelta a un mismo asunto no encontrarías otro tipo de soluciones más las que ya tenías.