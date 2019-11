Horóscopo del 26 de noviembre | Podrás mejorar tus condiciones laborales

Asimilas las diferentes circunstancias que envuelven tu vida amorosa. No vas a reaccionar de una forma intempestiva como hacías en el pasado, ¡has madurado! Gozas de buena salud, pero no la vayas a malgastar excediéndote en tus actividades cotidianas. Continúa el camino emprendido en tu cuidado por la salud, libre de hábitos negativos como fumar o ingerir demasiadas bebidas que contengan cafeína y sean alcohólicas.

Tal vez no cuentes con la ayuda necesaria para echar adelante un proyecto laboral, pero podrás terminarlo exitosamente y después sentirás la satisfacción de haber hecho algo positivo. No te guíes por los comentarios ajenos e insiste. Tu voluntad todo lo consigue.

Los nativos del elemento tierra, o sea, los signos telúricos que son Tauro, Virgo y Capricornio, ha llegado el momento de consolidar tu posición económica y deberás poner a funcionar lo que durante estos meses has estado pensando realizar. Tienes una mente clara para los negocios y con el toque de Mercurio y Marte directos a tu favor lograrás el éxito que mereces. Vas a conquistar lo que mucho te interesa tanto en una relación de pareja como en un asunto que te estaba dando vueltas en la cabeza.



Si eres nativo de un signo del elemento aire, a decir, Géminis, Libra o Acuario, no respondas instintivamente y analiza las palabras que vas a decir - como sabes hacerlo cuando te lo propones. Requieres prudencia para no lastimar a quien te ama, pero no ha sabido expresarlo bien. Aplica tu ingenio e iniciativa con un toque de optimismo a una situación desconcertante en tu centro de trabajo.