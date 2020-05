Horóscopo del 26 de mayo | Se abre un tiempo de renovación en tu vida

Si eres nativo del elemento fuego, o sea, Aries, Leo o Sagitario, en un viaje de placer puede ocurrir una agradable sorpresa. Mantén abiertos tus ojos y sobre todo no dejes pasar por tu vida las oportunidades sin aprovecharlas. La ocasión menos esperada tal vez sea la que traiga a tu vida la fortuna anhelada. Todos los planetas están directos.

La realidad que te envuelve no se puede tapar con un dedo. Es un día para vivirlo en el presente, sin ataduras emocionales. Si estás dubitativo, no creas todo lo que escuches ni las promesas que te hagan.

Si tu signo es Tauro, Virgo, o Capricornio, o sea telúrico, del elemento tierra, entonces este martes pon los pies sobre la tierra y evitarás desengaños sentimentales. No confundas realidades con deseos ni te dejes envolver por falsas promesas.

Si algo sale mal en tu trabajo no pienses que “se acabó el mundo” ni hagas caso a los comentarios de esos compañeros que son muy conflictivos y tratarán de desalentarte causándote problemas. No les prestes atención, sigue haciendo lo tuyo como hasta ahora lo has realizado y superarás cualquier dificultad. Recuerda que estamos en la vibración de la prosperidad. En el transcurso de esta semana que se inicia en estos momentos tendrás la oportunidad de conocer personas de negocios cuya prosperidad es contagiosa y te ayudarán.