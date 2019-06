Horóscopo del 26 de junio | Atención a tus finanzas

MENSAJE DE HOY DEL NIÑO PRODIGIO:



En el caso de los nativos del elemento aire, Géminis, Libra o Acuario, el miércoles llega con un encuentro importante.

Lo que parecía negativo será positivo. Si algo no sale bien y es tu culpa, acepta la responsabilidad y te sentirás mejor. No es una actitud madura estar siempre buscando culpables fuera de uno porque así no se aprenden las lecciones. Rectificar es de sabios y te ayudará mucho en tu vida. Este miércoles presenta un tono diferente dentro de tu vida afectiva. Alguien que no ha sido honesto contigo necesita una lección. No te muerdas la lengua y dile lo que piensas. Te sentirás muy bien una vez que hayas puesto las cartas sobre la mesa y esa persona se percate que no eres tan manipulable.