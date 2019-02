Horóscopo del 26 de febrero | Ten cuidado con las pequeñeces

Las pequeñeces pueden arruinar la felicidad. No es un día para discutir ni pelear sino para arreglar un problema sentimental con un beso o una caricia.

Si tu signo es del elemento fuego, como lo son los nativos de Aries, Leo y Sagitario continúa por el camino que siempre has transitado. Estás sembrando para recoger después y aunque en el presente no te lo reconozcan, tu actitud ante el trabajo no está pasando desapercibida y pronto recibirás noticias prometedoras.