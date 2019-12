Horóscopo del 26 de diciembre | Se abren nuevos caminos y horizontes

Aunque no lo veamos en esta parte del mundo, el último eclipse solar del año en el signo Capricornio influye en todos los signos y elementos zodiacales pues está ocurriendo precisamente en ese signo telúrico y lo único que debes hacer para lograr un éxito rotundo es concentrarte hoy cuando hagas tus cosas. Estos días finales del año abrirán nuevos caminos y horizontes en todos nosotros, en cada cual según su dinámica zodiacal como veremos a continuación.

Felizmente no hay nada negativo en tu vida amorosa. Tu paisaje afectivo se fortalece y ahora estás en control de tus emociones. Hay un renacer en tu entorno altamente positivo que extenderá todo este ciclo previo al comienzo del año 2020. No te precipites a la hora de darle el “sí” a una persona que está insistiendo demasiado y antes de enredarte en algo que podría complicar tu vida amorosa, reflexiona bien lo que dices o haces para no dar un paso en falso llevándote por la emoción del momento.