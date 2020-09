Horóscopo del 25 de septiembre | Te quitas bloqueos que te mantenían frenado

PRONÓSTICO DEL DÍA El día se muestra visiblemente lleno de movilidad, la luna creciente, el carro de frente y capricornio, son símbolo para quitar cualquier cosa que te bloquea, ya sea pasada o presente. Invitarás a personas a tu alrededor, a que realicen actividades que se encuentren llenas de vibraciones altas. Es un día para recibir también al sol y no equivocarte.

SIGNOS DE TIERRA (Tauro, Virgo, Capricornio) Pronóstico del día : para ti es un momento de hiperactividad, ejercerás varias actividades al mismo tiempo, al menos eso es lo que indica la carta regente que parece que hay un efecto dominó en tu energía que se pone a tu favor. Aislarás cualquier pensamiento catastrófico, por más que te indiquen que puedas estar mal. Ahora será el momento de fortalecerte a través del agradecimiento, no lo haces con frecuencia, pero cuando pasa, saldrás adelante.

Hiciste una serie de actividades que ahora tienen buenos resultados sobre todo lo que ejerces. Visualizas con claridad lo que quieres en el presente, así es como te conectas con lo que vendrá para ti en el futuro. Sobre todo quitas las barreras que te hacen sentir que no pueden cambiar tu interior.

Durante más de dos meses has estado luchando por permanecer vigente con tu trabajo actual y concentrarte en lo que corresponde a tu economía. Has estado desgastándote en lo innecesario, por ello ahora alguien tendrá la oportunidad de persuadirte para que cambies el rumbo de tu fortuna.

SIGNOS DE FUEGO (Aries, Leo, Sagitario) Pronóstico del día : el signo regente en tierra, como lo es Capricornio, ejerce una serie de cambios fundamentales en tu mentalidad, probablemente eres una persona con dificultades para modificar lo que se encuentra a tu alrededor. Gracias al día presente, te desenvolverás con una mejor actitud para dividir las cosas que te benefician y las que no.

Energía general: tendrás el poder para decirle a los demás que estás cansado de recibir críticas que no ayudan para nada en tu vida. Hay señales de advertencia sobre quienes han sido más insistentes, pues eso indica que deberás ser más fuerte y sostener tus decisiones, sin hacer que los demás ejerzan su energía para tener un buen día.

Sentirás de pronto que hay problemas que no te corresponden y sobre los que estás inmiscuido, todos los días te encuentras en combate constante con la ideología del mundo. Consideras que se encuentran equivocados respecto a cómo pueden desenvolverse mejor en su entorno para lograr la plenitud. Ahora será mejor que pongas el ejemplo, ejerciendo acciones y no solo palabras.

No recurres con constancia a personas que puedan ayudarte, pero en este caso será diferente, ya que la intensidad que te rodea por la presión de tu economía, hará que recurras a esta instancia. La fortuna no se encuentra alejada de ti, solo ha episodios buenos y malos que pretenden hacer que claudiques con tus metas. Si tienes la capacidad de controlarte, evitarás el caos.

Energía general: podría ser que te involucres con ideas novedosas que te hagan ser distinto a partir de este momento, las personas a tu alrededor lo notan y se acercan a preguntar con constancia si eres ahora mejor o peor de lo que solías ser. Recuerda que la gente juzga desde cómo le ha ido en la vida, no tomes en cuenta mucho de lo que te dicen, en realidad son solo opiniones, no leyes.

Tendrás que estar mucho más cerca de tu lado espiritual o religioso, evitarás de esta manera sentirte culpable por no ayudar a otros cuando te lo pidieron. Sin embargo, te diste cuenta que esas personas que te pedían ayuda, en realidad estaban exagerando. Hiciste hasta donde pudiste y no debes sentir que quedaste coartado. Los demás reciben la ayuda que sea necesaria y tu cumpliste hasta donde era debido.

No podías sentir que avanzabas por más que te lo proponías, en realidad estabas desesperado e incrédulo. La negatividad estaba queriendo habitar en ti, hasta que llega una buena noticia, afortunada y alegre, que quita de tajo esos pensamientos que jamás debieron instaurarse en tu energía.

SIGNOS DE AGUA (Cáncer, Escorpión, Piscis) Pronóstico del día : la combinación en triada, de la carta, la luna y Capricornio, ejercen en el presente día, muchos movimientos que se conectan con lo mejor de ti. A pesar de que sentiste que no podías ejercer tu mejor momento, ahora es cuando debes sentirte complacido, pues las cosas se vislumbran favorables.

Energía general: actualmente has conocido una serie de personas en las cuales confías de pronto y luego dejas de manera abrupta. Parece que quien pudiera estar teniendo una energía negativa eres tú. No necesariamente implica que seas la mejor persona del mundo, todos tenemos errores que hacen que te vean como una persona que representa bondad o mala energía. Debes comprenderlo lo antes posible para no detenerte por lo que otros piensen.