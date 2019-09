Horóscopo del 25 de septiembre | Es hora de abrir tu corazón

Sé prudente. No te dejes llevar por ninguna murmuración, chisme o comentario desagradable que escuches relacionado con tu trabajo o actividad laboral porque existen muchas posibilidades que sean mentiras.

Si estás enamorado ¡dilo! Tu carisma es fuerte, acentuado por el tránsito lunar al elemento fuego y tu personalidad se envuelve con un halo de potencia tremendo. No habrá nada imposible en el terreno amoroso y muy pronto vivirás un lindo romance.

Si eres un signo del elemento tierra , Tauro, Virgo o Capricornio, deja a un lado las preocupaciones y dedícate de lleno a disfrutar las cosas positivas que tienes ahora en la vida. De esa manera estarás limpiando tu mente, al hacerlo tu cuerpo recibirá la buena energía y tu salud mejorará notablemente. Traza una línea divisoria clara entre la seriedad y responsabilidad en tu trabajo y las bromas y el chiste. Así no habrá conflictos.

No tomes tus obligaciones de hoy como si fuera un juego, pero tampoco estés rígido e inflexible en tu empresa. Para tener éxito en tu economía mantén una buena separación entre tus asuntos financieros y tus romances. Si te envuelves amorosamente con alguien asociado contigo corres el riesgo de perder dinero. Ten cuidado y no habrá contratiempos.

ESCUCHA AQUÍ AL NIÑO PRODIGIO:

En esta coyuntura planetaria se presentará la ocasión idónea para realizar una inversión económica, algo que te dará el dinero necesario para normalizar tu vida financiera y aumentar tus ingresos. El amor que ahora estás deseando vivir está mucho más cerca de lo que pudiste haber pensado y lo que una vez te pareció distante o apartado, ahora deja de serlo. Estás en el camino del éxito amoroso, no te dejes desanimar por ningún contratiempo transitorio. Esa persona que te interesa está buscando tu calor, pero se siente intimidada por tu presencia y la forma altiva en que lo estás tratando.

Finalmente, si eres un signo del elemento agua , Cáncer, Escorpión o Piscis, las incidencias planetarias auguran éxitos laborales, pero al mismo tiempo dispersión. Debes concentrarte en tus asuntos principales y no estar haciendo muchas cosas simultáneamente porque terminarías haciéndolo todo mal.

Estarás agradablemente sorprendido al recibir un dinero de quien hace tiempo te debe una fuerte suma, y no te pagaba. Esta situación te regocijará y te permitirá salir airosamente de tus dificultades económicas y realizar nuevas inversiones altamente lucrativas. Harás algo que no pensabas. Sigue tus inspiraciones y no lo lamentarás. Tú sabes cómo enfrentarlo todo con determinación y gracias a tu estupenda intuición, convertirás cualquier revés temporal sufrido recientemente en un triunfo y todo un éxito.