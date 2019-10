Horóscopo del 25 de octubre | Un viernes de armonía y equilibrio

En el momento menos indicado resurge alguien de tu pasado que puede causarte problemas en tu relación actual. Evítalo y te irá mejor. De no ser así, entonces no dejes que un argumento por asuntos menores empañe tu presente.

Relájate y no te preocupes tanto. Si te sientes con inspiración para comprar algún equipo o instrumento personal que pueda ayudarte a facilitar tu trabajo o estar más cómodo en tu puesto laboral no vaciles en realizar esa inversión aunque no te competa.