Horóscopo del 25 de noviembre | Tiempo de espontaneidad

Agudiza tu atención pues recibirás intuiciones claras y si las atiendes podrías encaminarte directamente al lugar adecuado. Existe una buena onda astrológica en el sendero del azar y se augura ganancia en loterías y concursos. No desestimes tus sueños y corazonadas que ahora son muy certeras por el efluvio que imparte la luna escorpiónida a todo el horóscopo.

No obstante, hay ciertos tonos inquietos dentro de tu vida amorosa que pueden causarte inquietudes o ansiedades. Felizmente, el aspecto financiero se ve muy bien auspiciado así que ¡adelante con tus planes! El fin de mes que se está avecinando será una etapa de arreglos amorosos que desde hoy marcará un nuevo comienzo.

Los nativos del elemento tierra , o sea, los signos telúricos que son Tauro, Virgo y Capricornio. Ciertas cuestiones que te inquietaban pasarán a un segundo plano porque ahora lo que más te interesa es vivir lo que estás viviendo sin estarte preocupando por lo que pasó, o pudo pasar, lo que podría suceder y no sucedió, estás muy concreto en el amor, y eso es bueno.

Podrías estar en un tono algo despreocupado y dejar de atenderte o priorizar los tratamientos médicos que estás recibiendo. No descuides ninguno de ellos y verás que tu cuerpo responde como se espera de los mismos. La energía planetaria actual demanda mayor estabilidad laboral y consistencia de tu parte, y si te guías por comentarios de personas ambiciosas podrías perder trabajo y posición.



Si eres nativo de un signo del elemento aire, a decir, Géminis, Libra o Acuario, separa lo necesario para cubrir tus gastos y no permitas que las gentes gastadoras e irresponsables, que no saben administrar su dinero, te vayan a enredar en una compra o gasto que no vale la pena asumir. El día traerá recuerdos y evocaciones sentimentales.