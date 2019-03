Horóscopo del 25 de marzo | La sinceridad a flor de piel

Se presenta una curva fluctuante que no debe inquietarte pues al final arrojará un saldo de dinero positivo para ti. Pronto recuperarás cualquier inversión que hayas hecho en estos días pasados pues las perspectivas de este año zodiacal iniciado recientemente son muy alentadoras. Una idea feliz te inspira en el plano sentimental. Disfrutarás noches diferentes con quien menos piensas, pero no te dejes impresionar por una persona que habla demasiado y generalmente no es cierto lo que pretende ser.