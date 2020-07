Horóscopo del 25 de julio | Toma las riendas de tu destino sentimental

Si eres del elemento fuego, como Aries, Leo y Sagitario, hoy con la vibración del nueve hay dos aspectos, uno por lo mañana y otro por la tarde, muy diferentes. Temprano estarás recibiendo noticias de personas que hace tiempo no veías, pero también una posibilidad muy lejana, que no se ha cristalizado aún, que tiene que ver con algo legal o algo por firmar que no aparecía, pero que en estos días va a aparecer.