Horóscopo del 25 de febrero | Un día de mucho entusiasmo y optimismo

En el caso de los signos del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario, mantenerte sano tanto física como mentalmente debe ser tu prioridad. Deja ir de tu vida lo que te molesta o preocupa, al menos por hoy. Si no puedes resolverlo enseguida no debe ser una carga para tus nervios ni alterar tu metabolismo. Es un día beneficioso para los intereses familiares, pero podrías sentirte muy presionado en tu empleo, así pues aparta de tu mente las preocupaciones domésticas porque lo único que lograrías es echar a perder trabajo y familia. Si te lo propones, lograrás terminar felizmente un proyecto económico reciente y al hacerlo recibirás el dinero esperado. No te desesperes ante las demoras y continúa insistiendo pues pronto obtendrás los resultados promisorios deseados.