Horóscopo del 25 de febrero | Ten mucha cautela, no te precipites

Si tú eres un nativo del elemento fuego, o sea, Aries, Leo o Sagitario, prepara las maletas porque hay un viaje que está próximo a realizarse. Este ciclo astral que se inicia te beneficiará si te mantienes activo. No estés cuestionándote si te quieren o no te quieren ni tampoco escuches los rumores insidiosos de personas negativas que te llenan la cabeza de ideas que no son ciertas.

En el caso de los signos telúricos, o sea de tierra, como Tauro, Virgo y Capricornio, mucha cautela, no te precipites y compres todo lo que veas si acabaste de recibir una tarjeta de crédito porque ese impulso podría llevarte a llenar tu casa de objetos inservibles. No la saques aún a las tiendas, y anímate a usar la Internet para tus compras, pero recuerda ir a sitios seguros para evitarte trampas ahora que Mercurio está en un tránsito retrógrado. Tu sentido de independencia se reafirma con el trino planetario del gran planeta de las oportunidades y las perspectivas de este martes son extraordinarias.

Si tu signo es del elemento aire, es decir, nativo de Géminis, Libra y Acuario, cuando sientas el deseo de expresarte abiertamente hazlo, pero recuerda, tu verdad no es “la verdad” pues cada cual posee su propia óptica y concepción de la vida. Las gentes ajenas a tu intimidad pueden causarte problemas. Nadie tiene derecho a juzgarte ni decirte cómo tienes que vivir. Una cosa es escuchar un consejo y otra dejarte manipular. Te sentirás en la cima del mundo, no dejes que nadie te desaliente y mucho menos quienes se pasan la vida buscando defectos ajenos. En el amor ha llegado el momento de reconsiderar varios aspectos y puntos de vista. Si no te sientes bien con lo que esa persona que está a tu lado está haciendo, no te quedes callado y exprésalo, pero ¡ojo! Respira y medita bien el alcance de tus palabras ya que ahora Mercurio está retrógrado y no debes adelantarte a los acontecimientos.