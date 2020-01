Horóscopo del 25 de enero | Llegó el Año Nuevo chino

Este es un día muy importante porque con el novilunio de enero se inicio el año lunar, y en el horóscopo chino, el llamado “Año de la Rata de metal”. Hay un tono festivo que se expande por todo el horóscopo y que no por casualidad corresponde a la vibración tres así que ¡a vestirse de rojo y celebrar!

Recuerda, este día si vas a alguna actividad asociada con el calendario chino no uses el color blanco en tus ropas porque en esa cultura se considera luto, el color de hoy es el rojo, el de la vida, la sangre vital, la alegría del vino y las flores, el fuego que todo lo purifica.

Si eres nativo de un signo del elemento fuego , tales como Aries, Leo, o Sagitario, este día del novilunio, en el amor algo que no esperabas ocurre y de repente te encuentras frente a una difícil decisión. Es importante que te guíes por tu sentido común, experiencia previa y lo que siente tu corazón para que no des pasos en falso.

El ambiente laboral es propicio para cambios y solicitudes de ascensos pero si aún no te has decidido, espera unos días hasta que te sientas más seguro de tus verdaderos deseos, y entonces tu intuición te indicará el mejor momento para solicitar el puesto al que aspiras. Aplica este impulso que procede del año nuevo lunar y llénate de entusiasmo al mejor estilo de tu elemento fuego, dinámico, activo.

En el caso de los signos telúricos, o sea, del elemento tierra como Tauro, Virgo y Capricornio, hoy sábado posiblemente te llegue una invitación a una actividad social que no te guste del todo, pero trata de asistir porque si no te mueves en diferentes círculos no podrás darte a conocer ni tampoco efectuar contactos convenientes para tu economía lo cual ahora está en el tintero y puede darte dinero sobre todo a partir de este nuevo año lunar que está comenzando hoy.