Horóscopo del 25 de enero | Encuentras el equilibrio

Conjunción entre Júpiter y el Sol es la que vería cómo brillas en cada instante y para ello no dudarías en hacer lo indispensable para que encuentres el equilibrio.

Comienza el tránsito de Géminis a Cáncer, un extraordinario momento para vencer la adversidad pues la Luna creciente te daría la energía correspondiente para no desistir de tus metas.

Es el número cuatro el que llega para que puedas hacer de tus sueños, éxitos y buen augurio laboral, por ahora es fundamental que tengas a la mano, algunas cosas que no pensaste serían importantes pero que ahora es diferente.

Signos de Fuego (Aries, Leo, Sagitario) Pronóstico del día : conocerías una persona que posiblemente tenga la clave para que hagas lo indispensable por convencerte y hacer lo que piensas que no tiene sentido. El tránsito de Géminis a Cáncer, podría hacer que tengas lo correcto para que te unas a dicha persona.

Energía general: te empoderarías pues has hecho todo lo posible para que las cosas se vean cada día más claras para ti, con un arduo trabajo que tiene mucho por ofrecerte. Viene la Luna creciente, que sin duda te carga de buena energía.

Que no te afecte que algunos simplemente no les guste lo que haces. Recuerda que no eres monedita de oro para caerle bien a todos. Por supuesto que podrías sentirte triste, pero para ello, sería la energía de la luna creciente la que te daría la fuerza para estar mejor.