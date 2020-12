Horóscopo del 25 de diciembre – Por fin te llega la tranquilidad que buscabas

Pronóstico del Día Pasarías un grato momento después de haber pensado que no tendrías opciones para salir adelante, es un día donde literalmente el sextil entre la Luna y Mercurio te sorprendería de la mejor manera, haciendo que tu mundo sea mucho más relajado que antes.

Energía general: te exigirías más que en otros días, sobre todo porque tendrías la consciencia de que todo lo que emprenderías hoy, sería lo suficientemente importante como para que todo lo que pienses que no tendría sentido, se cumpla cuanto antes para ti. Con el sextil entre la Luna y Mercurio, serías más persistente que otros días.

Tendrías un momento de descanso que no te sentiría mal sino todo lo contrario. Por ello es que el número cinco sería lo suficientemente bueno contigo, dejando que todo lo que no has hecho hasta hoy, simplemente se disipe. El numero cinco se encuentra en regencia para ti, por ello es que tendrías la oportunidad de sentirte más tranquila.