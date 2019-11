Horóscopo del 24 de noviembre | Cuidado con los celos

Hoy domingo 24 de noviembre de 2019 la Luna transita por el signo de Escorpión en la vibración del dos, la de la pareja, la unión con otra persona. Los planetas Urano y Neptuno continúan retrógrados, Si pasas una noche intensa podrías estar algo desconcertado en tu trabajo mañana lunes y cometer errores.

No dejes que los recuerdos te agobien porque te complicarías en tu empleo. Aprovecha el efluvio cósmico que hoy imparte la Luna en el horóscopo para aplicar tu capacidad mental para aislarte y concentrarte bien.

Rubí, la piedra del poder, liderazgo y el éxito Cargando galería



Si eres nativo del elemento fuego, o sea, eres de Aries, Leo o Sagitario, estás en un ciclo de alegrías de índole económica pues te avisarán para que cobres un pago atrasado y el dinero recibido llega en el momento preciso. Podrás realizar una compra importante cuya realización estaba paralizada por falta de fondos. Decídete antes que pierdas la oportunidad.

Mucho cuidado con tus acciones porque sin proponértelo podrías arriesgar tu relación amorosa. No juegues con el amor y no dejes que los celos te nublen la mirada. Este ciclo final del mes de noviembre que estás viviendo te maravillarás de la manera en que se desarrolla tu vida sexual, la forma ideal en que te comunicas y compartes con tu pareja tus más íntimos sentimientos.

Si no tienes alguien así a tu lado, no te impacientes, todo llegará en su momento y las precipitaciones no son convenientes en este ciclo planetario. Una noticia interesante asociada a un asunto que estaba medio estancado comienza a materializarse y trae desenvolvimiento económico en tu vida. Sigue tus inspiraciones, no las desestimes.

Los nativos del elemento tierra, o sea, los signos telúricos que son Tauro, Virgo y Capricornio, no escondas tus sentimientos asumiendo que al callarte estás haciendo algo positivo. Un buen período para la recuperación celular y también para ti si estás pasando por una convalecencia de una enfermedad larga o penosa. Estás en el ciclo de la regeneración y hoy te sentirás mucho más fuerte y mejor que otras ocasiones. Continúa por el camino que siempre has transitado.

Estás sembrando para recoger después y aunque en el presente no te lo reconozcan, tu actitud ante el trabajo no está pasando desapercibida y pronto recibirás noticias prometedoras. Un suceso fortuito e inesperado abre puertas y oportunidades en tu vida económica y debes aprovecharlo porque esta ocasión no se repite con frecuencia.

La profesión ideal para cada signo del Zodiaco Cargando galería



Si eres nativo de un signo del elemento aire, a decir, Géminis, Libra o Acuario, ¿te preocupa la economía?, simplemente sigue el curso normal de los acontecimientos y ganarás dinero. En el amor todo es posible cuando ambas partes se lo proponen y si verdaderamente existe esa chispa pasional entre los dos verás como lo que haya pasado queda sepultado. Cuando surjan los inconvenientes míralos con una óptica creativa, no te sumerjas en ellos, más bien ponte fuera del juego como un espectador.

En el caso de los signos del elemento agua, Cáncer, Escorpión o Piscis, si tienes planes de intimidad para esta noche no dejes que una discusión sin sentido los estropee. Consigues una promoción o nombramiento nuevo que te ayudará en tu empleo actual. No te desalientes si te dicen que "no" a tu primera gestión. Poco a poco descubrirás la mejor manera de ganar más dinero sin dejar tu trabajo actual. Pon a funcionar tu intuición y lograrás éxito en tu vida amorosa donde otros fracasan.

Te envuelve un halo de conquista que te permitirá triunfar.. La dinámica que existe ahora, con la mayoría de los planetas directos favorece el inicio de una vida nueva con intereses diferentes, ya bien sea sentimentales, económicos o laborales, pero habrá un gran índice de reconocimiento a lo que estás haciendo en estos momentos. Dentro de unas semanas estaremos en vísperas de iniciar el 2020. Vas a vivir uno de los mejores años de tu década, disfruta cada día como se vaya presentando.

Este es un período de mucho movimiento laboral. Tal vez el día de mañana no empiece como anhelas porque en tu trabajo haya muchas complicaciones, pero con tu jovialidad, actitud ante la vida y optimismo podrás transformar rápidamente el clima laboral en algo positivo y alegre.

Y para que sepas más al respecto en relación a tu signo zodiacal específico entra ahora mismo en nuestra página de Univision Horóscopos y busca la predicción correspondiente para hoy domingo.



NUESTRO PODCAST PARANORMAL: