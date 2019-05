Horóscopo del 24 de mayo | Llegan intuiciones fuertes

Tal vez haya algo que te moleste en tu pareja, pero es bueno te hagas el disimulado, o la disimulada porque no vale la pena convertir una pequeña tormenta de verano en un huracán. Esa persona te quiere, no lo dudes tanto.

Si eres nativo del elemento tierra , Tauro, Virgo o Capricornio, hay un interesante aviso para ti. Si tienes un dinero guardado y no sabes exactamente en qué debes usarlo piensa en bienes raíces o una casa, pero más que todo, proponte ahorrar, salir de tus deudas y tratar, en la medida de lo posible, iniciar el próximo año con presupuestos nuevos y perspectivas diferentes.

Los movimientos astrales de este viernes son propicios para tus asuntos legales y laborales y en cuanto a la vida sentimental podrás recuperar algo que te parecía perdido. El tránsito planetario que está ocurriendo en tu elemento telúrico te ayudará a terminar algo que no estaba conviniéndote en lo absoluto y te dará la libertad necesaria para elegir tu vida sin influencias extrañas.

Si eres un signo del elemento aire , Géminis, Libra o Acuario, el amor te depara una sorpresa agradable y pronto estarás junto a esa persona amada. No temas, estás transitando por camino firme con pie seguro. Estás exudando entusiasmo y alegría contagiosos, algo muy bueno para tu vida íntima pues para mantener la frescura en tu relación debes ponerle ese toque de originalidad que tanto se necesita para disfrutar a plenitud y fortalecer los vínculos que te unen con tu pareja. Esta es tu noche, ¡tienes a la Luna en tu elemento!

Finalmente, si tu signo es del elemento agua , los nativos de Cáncer, Escorpión o Piscis, hazlo todo con vivacidad, pero sin atolondramientos. No andes con precipitación dentro de la casa porque podrías sufrir algún accidente, caída o golpe. Concéntrate en tus asuntos y no trates de hacer muchas cosas al mismo tiempo.

Esta semana es de cambios y circunstancias interesantes en tu trabajo. Una proposición laboral inesperada te proporcionará la oportunidad que has estado esperando desde hace tiempo. No te lamentes ni culpes a nadie por las dificultades que puedas tener. Saldrás adelante de tus deudas y obligaciones atrasadas ya que dinero no te faltará para cumplir tus responsabilidades.