Horóscopo del 24 de junio | Nos envuelve un aura amoroso

Finalmente, si tu signo es del elemento agua, como lo son Cáncer, Escorpión y Piscis: No te enredes en una discusión sin sentido con la persona amada porque estás demasiado volátil y podrías decir lo primero que se te ocurra sin medir todas las consecuencias, y en cuestiones del corazón, estas decisiones no son acertadas. Tus superiores no están dispuestos a perdonarte las impuntualidades y ausencias así que coordina tus actividades para no llegar tarde a tus citas ni a tu empleo. Vigila mucho tus entradas y salidas sobre todo si trabajas con extranjeros. En el amor te espera un gran lunes.