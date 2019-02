Horóscopo del 24 de febrero | Un toque profundo en tus relaciones

Si algo no está funcionando bien en tus asuntos económicos es hora de tomar acción inmediata. Una actitud pusilánime o indecisa no conduce a nada y solamente retarda las acciones legales. Asesórate bien y actúa con decisión.



Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario tu buena actitud presente ante el trabajo te permitirá resolver cuestiones que antiguamente te eran mucho más difíciles solucionar. Afortunadamente ahora estás en una etapa creativa y logras encontrar alternativas mejores en tu empleo, y si no lo tienes, conseguirlo con más rapidez de lo que pensabas. Hay un viaje próximo en tu agenda, ten cuidado en no propasarte en los gastos y sobre todo no arriesgues dinero en juegos de azar puesto que no estás bien auspiciado en ese sentido. Haz tu tarea, resuelve tus negocios y no te excedas.