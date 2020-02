Horóscopo del 24 de febrero | Un lunes de placer y diversión

Ya entramos desde ayer domingo en el nuevo mes sinódico y con la Luna en un signo intuitivo y compasivo cada signo y elemento zodiacal recibe un efluvio muy sensible que se va manifestando según cada signo y elemento zodiacal al comenzar esta nueva semana laboral como verás a continuación.

Estás en un momento apropiado para solicitar un aumento de sueldo en tu trabajo, pedir un préstamo bancario o tentar el azar en alguna aventura fuera de lo ordinario. Por supuesto, de más está señalar que con Mercurio retrógrado debes revisar escrupulosamente tus cuentas, lo que firmas y prometes, pero no te limites ni cierres las puertas.

En el caso de los signos telúricos, o sea de tierra , como Tauro, Virgo y Capricornio, no hay nada imposible para ti y en estos días lo vas a comprobar de forma fehaciente. Lo importante es que no te des por vencido ni cejes en tu empeño.

Si tu signo es del elemento aire , es decir, nativo de Géminis, Libra y Acuario, espera un poco antes de tomar decisiones basándote en lo que has escuchado. No te adelantes a los acontecimientos para que todo salga como debe ser. Estarás comenzando una nueva etapa en tu vida amorosa en la que tus intereses serán diferentes a los que han existido hasta hoy.

No lleves a casa tus tareas porque entonces estarías viviendo exclusivamente para tu empleo y eso no es correcto ya que terminarías agotado y no podrías disfrutar ni una cosa, ni la otra. Este es el lunes de la vibración tres, aprovéchala para expansionarte.