Horóscopo del 24 de enero | Vas muy bien en tus proyectos

Signos de Fuego (Aries, Leo, Sagitario) Pronóstico del día : por el momento sería importante determinar, qué es lo que más te gusta y qué no. No es tan fácil como aparenta, de pronto la incertidumbre podría aparecer, pero para ello tienes a la Luna creciente que sería buen augurio para equilibrar tu mente.

Energía general: es posible que, con la entrada de Géminis, tengas sentimientos encontrados, pero no por ello serías una persona distante de tus responsabilidades, aunque posiblemente sí de los demás. No está de más alejarse cuando es necesario, por ello evitarías sentirte molesto.

Signos de Tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) Pronóstico del día : es momento de reconocer que eres una persona que de pronto se pone demasiado ansioso cuando pierdes el control. Pero no siempre tendrías la razón de todo, es un buen momento para que veas por tu propia cuenta y en ello la Luna creciente, te sería complaciente.

Es un buen momento, de eso no tengas duda. Tendrías que trabajar arduamente para disciplinarte y hacer que tus caminos se encaminen correctamente hacia lo que has deseado. La conjunción entre Marte y Urano, sería condescendiente contigo para que hagas lo imposible por salir adelante.

Por única ocasión, tendrías todas las puertas abiertas para modificar tu energía laboral. No es común que esto suceda, por ello el número tres del día, sería un amuleto de la buena suerte para que hagas lo que corresponda por sentir que brillas.

Por el momento no hay necesidad de mirar atrás, pero si vas a voltear, sería únicamente para recordar lo que no debes hacer. Ahora que lo puedes tener claro dejarías que la conjunción entre la Marte y Urano

Buen momento para que tengas la oportunidad de invertir en un negocio pequeño que posiblemente te hiciera sentir que vas en crecimiento continuo. Por ello es que no desistirías de nada y serías más persistente que ayer.



Signos de Agua

(Cáncer, Escorpión, Piscis)

Pronóstico del día: no pagues los platos rotos de nadie, si de pronto te sientes responsable por lo que le pasa a los demás, es simplemente por algo que tu no has cumplido y lo reflejas en otros. Permítete ser más desprendido de los demás y verías como Géminis te ayuda a sentirte libre.