Horóscopo del 24 de diciembre | Un ambiente de alegría y camaradería

Te enterarás de algo que te causará cierta inquietud y por eso debes actuar con mucho tacto y moderación para evitarte complicaciones futuras en tus relaciones personales y las que estás disfrutando junto a esa persona tan especial. Respira hondo y aparta las ideas tristes de tu mente ¡es la época de la alegría, no lo olvides! Pase lo que pase tú tienes en tus manos de transformar tu realidad.

Si eres nativo del elemento tierra, o sea eres uno de los signos telúricos, Tauro, Virgo o Capricornio tu vida amorosa va por buen camino. Sin embargo, podrías caer en la trampa de prometer lo que no puedes cumplir debido al optimismo que ahora te envuelve, lo cual es formidable, pero también tiene la otra cara de la moneda cuando actúas emocionalmente, sobre todo en el caso de Capricornio que ha comenzado su ciclo de cumpleaños y tiende a tirar “la casa por la ventana”. No te comprometas diciendo algo que no será posible hacer.