Horóscopo del 24 de agosto | Será un día agitado

PRONÓSTICO DEL DÍA Será un día agitado debido a la luna creciente, el signo escorpión y la templanza de cabeza, pero no por eso significa que será mal día, al contrario, estamos en el inicio de semana y todo puede mejorar para ti dependiendo de las decisiones que tomes hoy.

SIGNOS DE TIERRA (Tauro, Virgo, Capricornio) Pronóstico del día : debes cimentar tus pies mejor que nunca hoy en la tierra, precisamente porque habrá una serie de personas a tu alrededor que evitarán a toda costa que tú puedas brillar cuando la templanza se encuentra de cabeza, no todo es negativo, pero hay ciertos signos que deben estar más atentos a defenderse como debes estar tú.

A veces te sientes completamente presionado por todo tu entorno, pero también se refiere a que has sido un signo que se preocupa demasiado por los demás antes que por sí mismo. Evita en la medida de lo posible en un día como hoy, confrontarte con personas como padres, madres, hermanos o gente de sangre.

A pesar de que el pronóstico del día se encuentra de cabeza, la única verdad es que tú tienes toda la fortaleza para poder salir adelante en cuanto a fortuna y trabajo se refiere. Precisamente de eso se trata que cuando estén las tormentas, pueda sostenerte y afianzarte de algo para no detenerte y lograr tus objetivos.

Energía general: durante los últimos días ha existido una persona que con insistencia quiere que tú hagas algún tipo de trabajo o de proyecto con él, pero no es lo más importante, debes considerar y analizar todos los puntos sobre el proyecto que te ofrece, pues podría traerte consecuencias ya que es una persona conocida.

No te preocupes en absoluto por lo que sucederá con tu economía, el día de hoy no se moverá por más que el agua, el viento y todo lo que está en su entorno trate, de moverlo así es que intenta más bien concentrarse en tu trabajo para que nadie evite tu crecimiento.

SIGNOS DE AIRE (Géminis, Libra, Acuario) Pronóstico del día : abrir tus alas como ningún otro día, significa que es simbólico, pero que al mismo tiempo es literal, vas a cambiar de giro de, persona, de casa o de algo que esté asociado a que te liberes de una energía del pasado, no te preocupes, la carta de la templanza indica que es el momento correcto.

Para quienes de repente han considerado que pueden mover tu salud al estar insistiendo constantemente en hacerte sentir mal por no hacer lo que esa persona quiere, pues hoy no es el día, te pondrás de frente y liberarás no sólo tu salud y las presiones, sino que te sigan hostigando.