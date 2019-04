Horóscopo del 24 de abril | Surge una inspiración inesperada

En el caso de los signos del elemento tierra, Tauro, Virgo o Capricornio te inundan fuertes sentimientos que dan profundidad y sentido a lo que estás haciendo en estos momentos con tu pareja. No exijas demasiado, ten más tacto en tus pláticas de índole sentimental y a la hora del amor, sobre todo, de la intimidad sexual pues hoy miércoles se inicia el tránsito retrógrado de Plutón por un signo telúrico y su influencia puede envolverte de forma imperiosa, algo exigente.

Si tu signo es del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario, existe la posibilidad de aumentar tu productividad y lograr mejores condiciones laborales. Lo único que tienes que hacer es no disgregarte tanto, concentrar tu energía en una sola dirección y trabajar duro como tú sabes hacerlo, y no disgregarte envolviéndote en un sinnúmero de actividades que te causen estrés y ansiedad.



Finalmente, en el caso de los signos del elemento agua, como son Cáncer, Escorpión Piscis, no dejes que la ambición de otras personas te envuelva y mucho ojo con los negocios turbios de quienes se te acercan fingiendo una cosa, cuando lo cierto es que son otra. Vas a revivir algo que hacía tiempo no experimentabas así que prepárate para lo mejor ya que se abre el corazón de esa persona esquiva. Te envuelve un aura positiva que será sumamente propicia para ayudarte a salir de dificultades en tu trabajo o tu economía, no te intimides por una negativa inicial, insiste y con tu perseverancia lograrás lo que antes te pareció imposible.