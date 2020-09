Horóscopo del 23 de septiembre - Te liberas de personas o trabajos tóxicos

LOS HORÓSCOPOS BAJO LA INFLUENCIA LUNAR Y EL TAROT

Fase Lunar: Cuarto Creciente

Iluminación: 50%

Signo de influencia: Sagitario en tránsito a Capricornio.

Carta del Tarot: El Juicio de frente.

PRONÓSTICO DEL DÍA

Existirán variedades de emociones y pensamientos en el presente día, hay buen pronóstico pues se indica que el tránsito de los signos hará una depuración extrema. Se desintoxica todo lo relacionado a personas dañinas o trabajos inadecuados, mantente preparado para que no te tome por sorpresa. A pesar de que en un principio consideres que el salir de todo lo que te hace mal, no es lo mejor para ti. Te sentirás agradecido en muy corto tiempo, no dejarás nada a la mitad, todo se pondrá como tiene que ser.

SIGNOS DE TIERRA (Tauro, Virgo, Capricornio)

Pronóstico del día: el cuarto creciente lunar es el que se concentra directamente con tu energía, dejaste algunas cosas a medias pero no será por mucho tiempo. Será un muy buen día para divertirte, ser más sensible y no cometer errores pues tendrás más a la mano los detalles que te hacen más meticuloso.

Energía general: por mucho tiempo te sentiste avergonzado por no haber hecho una serie de cosas que estaban asociadas a tu edad. Por ejemplo el evitar a salir a reuniones como si fueras un adolescente, ubica que tienes una fuerza desmedida, por ello quieres desfogar tu energía en todo lo que te haga feliz. Mientras no te lastimes a ti ni a los demás, podrás hacer lo que te guste.

La felicidad será parte importante de tu andar en un día como el presente, te has dado cuenta que no te importa en realidad lo que muchos opinen de ti. Recuerda que tienes que vivir libre mientras tengas la oportunidad, no te restrinjas solo porque los demás lo quieren. Si otros no tienen la oportunidad de ser uno con ellos mismos, no te dejes llevar por sus frustraciones.

En plenitud trabajarás sin tener que darle cuentas a nadie, al principio sentías que no tenías la fortaleza para ser independiente, económicamente hablando. Pero sientes que la fortuna se ha convertido en tu mejor compañera, la tomas como propia, pues te lleva de la mano al éxito. Muchas personas se preguntarán cómo logras lo que tienes, pero pronto se darán cuenta, que es la honestidad contigo, la que te llena de satisfacción.





Comienza a regir el signo de Libra, así impactará a cada signo del zodiaco Cargando galería



SIGNOS DE FUEGO (Aries, Leo, Sagitario)

Pronóstico del día: el cuarto creciente te lleva a la mitad de una carrera que emprendiste hace poco tiempo, considera seguir hasta el final a pesar de que te encuentres con hartazgo. Extrañaste muchas actividades durante algún tiempo a la fecha. Ahora será momento de sentirte motivado y sacarás fortalezas de donde menos te imaginas.

Energía general: tendrás un muy buen presentimiento sobre lo que harás a partir de ahora en adelante, pocas ocasiones tienes una visión tan importante como la presente. No dejes que nadie te distraiga a pesar de que sientan que hieres sus sentimientos. Es mejor emprender un vuelo hacia el éxito a detenerte por nimiedades.

Por fin logras sentirte orgullos de poder reconocer las facultades adecuadas que te harán sentir en una buena comunicación contigo. Pareciera extraño el comentario, pero en realidad significa que existen algunos momentos en los que ni tú mismo te sientes a gusto con tus decisiones o emociones. Hoy definitivamente será lo contrario.

Pruebas nuevas formas para destacar laboralmente, por eso en un principio te sentirás asustado por desconocer los resultados de lo que quieres emprender. Tal vez es el estrés de cosas que no te permitían ser destacado. Seguramente es la experiencia previa la que te mantenía bajo esa emoción, debes tener en cuenta que este día brilla a tu favor. La fortuna se asoma por la ventana para darte nuevas ideas con las que tengas éxito en corto tiempo.

Entérate cuál es el mensaje secreto de tu nombre Cargando galería



SIGNOS DE AIRE (Géminis, Libra, Acuario)

Pronóstico del día: el tránsito de los signos será fundamental para que tu energía fluya como el aire que eres. Es momento también de ayudarte con la energía de la carta regente para que puedas sanar todo lo que olvidaste durante un tiempo a la fecha. Consideras que no siempre tienes las mismas oportunidades que otros, pero hoy será diferente. Pues tendrás de esas oportunidades, algunas certeras para estar en calma.

Energía general: parece que comenzarán a rodearte personas importantes que desconocías por completo. En general hay movimientos que hacen que te estabilices poco a poco a nivel social. Pensaste por un momento que no encontrarías círculos amistosos relevantes en tu vida, pero ahora tienes nuevas motivaciones para sentirte en plenitud.

Será momento de que realices actividades al aire libre con las medidas precavidas, ya suficiente tuviste al permanecer en confinamiento continuo. Ahora que las actividades regresan a su normalidad, verás algunas alternativas de actividades holísticas que te vendrán con muy buen sentido.

Tendrás nuevas ideas que surgen de proyectos que detuviste hace un tiempo atrás, creíste que no tendrías la oportunidad para poder salir de la crisis económica que invade a la humanidad, pero para tu gran fortuna haces todo lo que se pone a tu favor para salir de todo lo que anuncie dificultades. Te dará gusto reincorporarte a todo lo que aparenta ser buena energía.

La lectura y escritura serán fundamentales para expresarte



SIGNOS DE AGUA (Cáncer, Escorpión, Piscis)

Pronóstico del día: existe una extraordinaria conexión con la luna y el tránsito de los signos para ti. Es un muy buen momento para arrancar algo nuevo sin necesidad de preguntártelo constantemente. Dentro de la depuración que viene para ti, algunas cosas parecen estar en tu contra. Pero con gran fortuna solo se lleva la negatividad de tu vida.

Energía general: recordarás tener a la mano, documentos importantes para realizar un trámite inesperado que te ayudará a cambiar de casa, trabajo o finiquitar una deuda. Probablemente te tomaron por sorpresa pero ahora será un buen momento para que todo ese tipo de situaciones, se conviertan a tu favor.

Te has sentido muy nostálgico últimamente, probablemente sea el mes, el reciente equinoccio y la energía que está moviendo al mundo. Eres uno de los elementos con mayor sensibilidad por eso debes conectar tu energía con tus emocione, que te lleven a las acciones más fáciles para salir adelante.

Hay mucha compatibilidad con tu economía y el ámbito laboral, en estas dos cosas en particular, consideras que equilibras tu energía y sigues destacando, no te sientas incomprendido cuando una de tus ideas no es fructífera. Comúnmente las personas no ven lo que tú, por ello no destacan como quisieran. Aprende a ser más instintivo de lo que eras para que las cosas sigan a tu favor.