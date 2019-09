Horóscopo del 23 de septiembre | Llegó el día del equinoccio

Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario, te llegarán noticias de un trabajo que has solicitado en días pasados y del cual aún no habías obtenido respuesta. Estás en un período de crecimiento en todos los sentidos, pero tu organización y disciplina serán las claves para el éxito final. El dinero debe moverse para que crezca y te arroje dividendos, pero tampoco es cuestión de invertirlo en lo primero que aparezca sin estudiar primero todas las posibilidades. Si piensas realizar una compra de envergadura asesórate bien. Te llegan ideas exitosas, pon a funcionar ese plan que te dará dinero y prosperidad.

Pueden surgir contradicciones entre lo que debes realizar en tu vida personal y amorosa, y tus obligaciones laborales. Traza planes concretos a fin de evitar interferencias e interrupciones pues cualquier demora en tu trabajo no te conviene nada . Cada encuentro es diferente, cada situación novedosa. Estás en un proceso de renovación sentimental y si perdiste un amor, ahora te recuperas. No laceres tu corazón con ideas tristes que no te conducen a nada y trata de rehacer tu vida.

Si eres un signo del elemento aire, Géminis, Libra o Acuario, no te quedes sentado esperando la solución de tus problemas económicos y actúa de manera resuelta. Mueve resortes, conexiones personales, llama por teléfono, envía correos electrónicos, en fin, pon de tu parte para ayudarte en este día. Todo fluirá por su peso en la medida que no te dejes arrastrar por impulsos emocionales. La sinceridad es la clave de tu relación.

Si no le hallas una explicación lógica a una separación o una negativa sentimental en lugar de empezar a lucubrar y dejar que tu imaginación te engañe. Es tiempo de ir pensando en cambiar lo que no sirve, comprar muebles nuevos y mejorar la apariencia de tu propiedad. Cierta palabra dicha con ira en un momento de enojo podría causarte muchos daños. Un proceso de movimientos en tu trabajo puede afectar tu empleo actual, pero no te dejes impresionar por comentarios adversos. En tu vida social hay una sorpresa asociada con alguien que hace mucho no ves.