Horóscopo del 23 de octubre | Te llegan ideas frescas

Ahora nos encontramos en tránsito de los signos de Capricornio a Acuario, lo cual significa que habrá movimientos inesperados de energía. No podemos dejar de lado el número uno del día, que indica que cualquier comienzo siempre será importante.

SIGNOS DE FUEGO (Aries, Leo, Sagitario) Pronóstico del día : podrías procurar ser mucho más mesurado de lo que has sido en las últimas horas, de pronto el impulso puede que hables de todo y con todos.

No es tan bueno contar con punto y coma, todo lo que te rodea. Incluso lo anterior podría hacerte vulnerable. Lo anterior es gracias a la energía de Mercurio, que de pronto mueve emociones sospechosamente.

El día se presenta con la energía que corresponde a los inicios de un evento, para efectos laborales, con alta probabilidad estarás, lleno de prosperidad en menos de lo que se te ocurra. Ahora mejor que nunca, sorpréndete al dar cada uno de los pasos que detuviste por no tener la seguridad de ser exitoso.

SIGNOS DE TIERRA (Tauro, Virgo, Capricornio) Pronóstico del día : continuarás haciendo lo que te gusta, siempre y cuando seas mucho más ágil que antes. Significa que por mucho que intentes abarcar, no siempre podrías hacer todo, la agilidad propiciaría entonces la oportunidad de culminar en poco tiempo, varias tareas. Para ello es la regencia de los signos en tránsito, que tienen consigo la tranquilidad de la inteligencia para ti hoy.

Energía general: la luminosidad de la luna es muy clara, a pesar de que nada es un hecho, existen algunas razones para creer que quizá puedas mejorar tu actitud si tienes ganas de ser una persona triunfadora. Recuerda que todo lo que te digan es simple paja, personas que no crean en lo que haces, no merecen llamarse amigos.

Que Mercurio retrógrado no te sorprenda, cuando de pronto te enfrentes con algún familiar molesto que intentará que todo lo exitoso se aleje de ti. A pesar de que la gente sea de familia, la e envidia no discriminaría, pues todavía si proviene de sangre es mucho más delicado y tiene mayor fuerza, al menos podrás detenerlo.

SIGNOS DE AGUA (Cáncer, Escorpión, Piscis) Pronóstico del día : comenzarás a fluir como es debido, pues energéticamente vas con el agua y la luna en cuarto creciente a desarrollar ideas que sean atractivas para otros y que te reconozcan de cualquier modo. Estos reconocimientos no solamente atraen halagos, sino que existirán oportunidades para que todo se acomode nuevamente para ti.

Energía general: no culpes de ningún modo a todo aquel que se atreva a mencionarte que antes podrías haberte encontrado con malas compañías, Mercurio estaría haciendo que las personas juzguen, supongan o critiquen pues tambalea la energía que de pronto se pone en contra del mundo, pero no para ti, pues tiene la valentía de enfrentarlo.

Podrías reconocer de pronto, que no has hecho las cosas como has querido, pues la energía del tránsito de los signos estaría anunciando que eres una persona llena de dudas o de incertidumbre. Al menos eso es una posibilidad hoy, toma en cuenta que al finalizar el día terminarás con buen sabor de boca.