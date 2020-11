Horóscopo del 23 de noviembre | Amanece con mucha prosperidad

Encontrarías en el número dos, una buena energía sobre todo económica, has sentido que las cosas no son precisamente equilibradas, sobre todo, respecto a lo que ganas y gastas. Por ello deberías ser mucho más seguro y concentrarte en tus habilidades, con ello estarías teniendo un imán hacia el dinero.

Energía general: te encuentras entre la espada y la pared, al menos es una posibilidad en el día. Cuida tu energía, no le dejes a otros que su abuso o manipulación determinen lo que debes o no hacer por tu bienestar. Por ello tendrías la fortaleza para confrontar a quien sea necesario con la regencia de Piscis en el mejor sentido para ti.

Energía general: has trabajado arduamente de eso no hay duda, pero por el hecho de que las cosas no hayan sido prósperas como has querido, no quiere decir que todo sería así siempre. Ahora que tienes a la Luna en regencia, encuentras lo mejor de ti, para que nada te quite la paciencia y seas mucho más positivo.