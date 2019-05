Horóscopo del 23 de mayo | Tiempo de locuras de amor

Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario, te envuelve la espontaneidad . Tu manera de ser atraerá el amor a tu vida . Habla y di lo que sientes y llevas en tu corazón, no esperes más porque si continúas con la duda nunca sabrás si te quieren o no, si te están buscando para pasar el tiempo o para algo más serio. Exprésate con confianza este jueves aprovecha el efluvio directo de Mercurio que contribuye a que tengas mayor claridad mental en todo lo que haces. En el caso de los signos del elemento tierra, Tauro, Virgo o Capricornio te sentirás mejor cuando aclares tus asuntos se



timentales con la persona amada. Enfrenta tu realidad con el valor y la decisión que te caracterizan y al mismo tiempo dejarte llevar por la intuición. Si algo te está dando vueltas en la mente respecto a tu pareja y no sabes cómo enfrentar la situación di lo que sientes, pero de una forma sensible, sin irritar ni herir. No hace falta ser brusco, y una falta de tacto de tu parte puede causar complicaciones sentimentales. Es hora ya de sentarte tranquilamente y reorganizar tus horarios de trabajo para que puedas disfrutar de más tiempo libre y así cuidar tu salud adecuadamente. La energía que dediques a tus ejercicios se te recompensará con creces.