Horóscopo del 23 de junio | Vibración de libertad e intuición

Los signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, tus cualidades están exaltadas y tu sentido de responsabilidad puede exacerbarse causando fricciones en tu trabajo si no equilibras estas tendencias con un toque de afabilidad. Aplica tu buen humor y carisma y verás como todo te sale bien. Puedes recibir dinero por diferentes vías, desde una cuenta atrasada que te pagan hasta un billete premiado, o una herencia lejana.

Finalmente, si tu signo es del elemento agua, como lo son Cáncer, Escorpión y Piscis, no es el momento de grandes ganancias económicas, pero tampoco hay pérdidas y esta curva fluctuante no debe inquietarte pues al final arrojará un saldo de dinero positivo para ti.

Pronto recuperarás cualquier inversión que hayas hecho, no te dejes impresionar por una persona que habla demasiado y generalmente no es cierto lo que pretende ser. Perdona esos detalles que una vez te molestaron en tu pareja. Tal vez no sean tan graves y puedes superarlos con tu amor y tolerancia. Recuerda que ciertos hábitos son difíciles de erradicar, pero si se desean vencerlos, y hay apoyo, se superan.