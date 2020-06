Horóscopo del 23 de junio | Habrá muchas sorpresas y contradicciones

Si tu signo es Tauro, Virgo, o Capricornio, o sea telúrico, del elemento tierra, entonces este martes no es conveniente abrir viejas heridas y aunque haya ocurrido una situación molesta déjala pasar para que puedas vivir tu presente. Ten presente que hoy martes se ha iniciado un período con muchos planetas retrógrados y debes estar alerta para no dejarte manipular pos los demás ni que tus emociones de impidan ver realmente lo que está sucediendo en tu escenario amoroso. Si te sientes lleno no ingieras alimentos simplemente por ser la hora de almuerzo o cena. Atiende bien las señales de tu cuerpo y no tendrás problemas.