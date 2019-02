Horóscopo del 23 de febrero | Tiempo de inicios

Deberás dedicar un tiempo adecuado a poner tus asuntos en orden porque la desorganización no solamente causa pérdida de tiempo sino podría ponerte en una situación difícil relacionada con tu dinero, tus negocios y proyectos. Comienza esta etapa con paso firme.



Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario toma todo tu tiempo antes de decidir, no cedas ante presiones de los demás. Te rodean gentes dominantes que querrán presionarte para que hagas las cosas como ellos quieren. Concéntrate bien en los recursos que tienes a tu disposición y no te desalientes si no estás obteniendo las ganancias esperadas. Tus esfuerzos cotidianos así como tu naturaleza emprendedora te permitirán obtener buenos resultados muy pronto y ganar más dinero en tu trabajo. En el amor hay una reconciliación feliz si tuviste un problema reciente. Este es un fin de semana ideal para recuperar tu estabilidad.