Horóscopo del 23 de enero | Empieza eso que te propusiste

Ayer miércoles estábamos en la vibración del nueve, la que marca el final de una etapa y hoy reiniciamos un ciclo con la vibración del uno (recuerda que la energía diaria se calcula sumando el día, mes y año, en este caso hoy jueves 23+1+2020=2044 el cual al reducirse a un dígito como nos enseña la numerología nos da: 2+0+4+4=10 y por tanto 1, ya que el 10 se convierte en uno). Si no sabías cómo se calculaba ahora lo sabes así que aprovecha esta energía para empezar algo nuevo en tu vida y te dará excelentes resultados.

Si eres nativo de un signo del elemento fuego , tales como Aries, Leo, o Sagitario, este jueves te sentirás muy inspirado. Los giros que da la vida son increíbles. Es muy probable que te hayas sentido solo o sola, pensando que el mundo te caía encima. No obstante, las cosas cambian fuertemente y de repente recuperas tu energía, ilusión y esperanza.

El amor te sonríe y rejuvenece en este ciclo uno que hoy estás viviendo. No trates de resolver tus problemas de salud acudiendo a personas no calificadas para ayudarte en ese sentido pues podrías caer en las manos de los charlatanes e ignorantes. Usa tratamientos naturales para cuestiones que no sean de vida o muerte, pero para las más delicadas acude enseguida al médico.