Horóscopo del 23 de enero | Tus emociones se restauran

Un trígono entre Saturno y la Luna está esperándote para poder generar nuevos cimientos sobre lo que quieres conquistar hoy.

Comienza el tránsito de Tauro a Géminis, la Luna creciente y tus emociones restaurándose de a poco, como señal de avance hacia la buena energía.

Tendrías que esperar a que el número dos, haga lo correspondiente para que acomodes tus pensamientos y tomes una decisión seria pero contundente.

Signos de Fuego

(Aries, Leo, Sagitario)

Pronóstico del día: ha llegado la hora de convertir todo aquel mal pensamiento en cosas positivas. Pondrías un alto absoluto a todo aquello que podría atravesarse en tu caminar y que se considerado motivo de no avance.

Por ello es como el tránsito de Tauro a Géminis, sería fundamental para que cambiaras un hecho que hace tiempo quedó estancado.

Energía general: la Luna creciente sigue su ascendencia para llevarse aquel polvo que te estorba en tu entorno y que veas con mejores ojos lo que quieres emprender. Por ello es que tendrías mejores y renovados pensamientos que simplemente fueran la oportunidad para hacer que todo cambie repentinamente.

Por el momento no dejes que te apantalle cualquier persona que se sienta con mayor seguridad sobre ti. Es un buen día para que el trígono entre Saturno y la Luna cambien radicalmente tu vibración y cósmicamente se sienta que haces lo indispensable por no quedarte en un mismo punto.

Piensa que el número dos de la suerte tiene beneficios absolutos sobre las inversiones que quisieras realizar en un día como hoy.

Para ello serías un poco más sabio, no tomarías lo primero que se pone frente a ti, sobre todo en términos laborales o económicos. Así sería duradero y un tanto más seguro para tu equilibrio financiero.

Signos de Tierra

(Tauro, Virgo, Capricornio)

Pronóstico del día: por el momento te convertirías en una de las personas con mejoría sobre la experiencia. Quiere decir que a pesar de que hayas tenido que atravesar algunas tormentas, por fin encuentras la calma y con la Luna creciente viendo cómo se disipan esas nubes negras de tu cabeza para tener mejores días.

Energía general: por el momento no podrías desistir a alguna responsabilidad sobre lo que te comprometiste por querer ayudar a tu familia.

Sin embargo, con el paso de los días te darías cuenta que tienes más libertad para seguir con tus cosas y dejarle al tránsito de Tauro a Géminis, que fuera el que te diera tranquilidad y paciencia.

Hablarías alto y muy fuerte, es momento de defender tus ideas, hacer que tu energía hable por sí misma y que la gente a pesar de no creer en ti, ahora posiblemente no podría negar que tienes todas las herramientas para lograr lo que otros no.

Es el trígono entre Saturno y la Luna, el que te daría las mejores motivaciones que hicieran que todo cambiara favorablemente.

Podrías garantizar con tu forma de actuar, que tienes mucho por delante y que no es necesario preguntarte constantemente si debes o no hacer las cosas.

Por ello es como el número dos de la suerte podría adelantarse a las cosas más positivas que te hagan sentir la seguridad de que vas viento en popa hacia el éxito.

Signos de Aire

(Géminis, Libra, Acuario)

Pronóstico del día: buen día para recibir a la Luna creciente haciendo que libere un acertijo que posiblemente se instauró en tu cabeza. Es decir que habría una persona que posiblemente estuviera rodeándote con buena actitud, pero te costaría trabajo saber si es por amor o por amistad.

Energía general: recibe la buena energía del tránsito de Tauro a Géminis, has hecho lo correspondiente por disciplinarte y ahora solamente tendrías que dejar que todo aquello que no pudiste hacer ayer, lo harías hoy. Que no te asusten los retos, eres una persona que podría renovarse con facilidad solo con permitirlo.

Que no te cause conflicto que los demás te estén cuestionando constantemente, es un buen día para que cambies de esas vibraciones y comprendas que cuando la gente hace dichas acciones, probablemente es porque no tienen otra cosa mejor que hacer. Pero el trígono entre Saturno y la Luna simplemente te haría caminar a paso firme sin voltear.

Recibe todo lo que te sea posible como una lluvia de ideas que paulatinamente se acomodarían con la finalidad de hacer que vuelvas en ti y dejes que el número dos del día, sea el que te mueva hacia la fortuna y el éxito. Una idea destacaría dentro de todas y así es como observarías los cambios positivos en tu andar.

Signos de Agua

(Cáncer, Escorpión, Piscis)

Pronóstico del día: comienza la oportunidad de crecer y con ella viene la Luna creciente para traerte una conexión con el universo y tus emociones. Seas o no creyente de lo invisible, estaría disponible una persona que te guíe por el camino espiritual y sea quien te abra la mente hacia un cambio más congruente con lo que deseas.

Energía general: un buen samaritano haría lo propio para orientarte como en pocas ocasiones alguien lo hace, sobre todo porque consideraría que tienes características especiales para poder destacar sobre lo que otros no pueden. En ello vendría el trígono entre Saturno y la Luna para hacer que tu camino tenga una tesitura más clara.

Emprenderías un nuevo camino, quiere decir que tienes amplias posibilidades de modificar lo que desees con la finalidad de encontrar cualquier cosa que sea necesaria para hacer que se disipen tus dudas sobre el éxito que quieres.

Para ello es como el tránsito de Tauro a Géminis, te llenaría de prosperidad y haría lo suficiente para que no claudiques en ningún momento.

El número dos está presente, dejarías que aquello que tienes por hacer, lo organices de tal modo que no te quepa duda que es la manera en la que podrías organizarte mejor. Podría costarte mucho trabajo el pensar que vas por buen camino, pero lo lograrías.

