Horóscopo del 23 de agosto | Hora de reconsiderar tus planes

LOS HORÓSCOPOS BAJO LA INFLUENCIA LUNAR Y EL TAROT

23/08/2020

Fase Lunar: Creciente

Iluminación: 28%

Signo de influencia: Libra en transición a Escorpión.

Carta del Tarot: La rueda de la fortuna de cabeza.



PRONÓSTICO DEL DÍA

Habrá una pausa obligatoria para que puedas reconsiderar tus planes, aplica para todos los signos, es momento de entender todo lo que no habías comprendido en años anteriores, se presenta como un día lleno de prosperidad y trascendencia en cuanto a la luna creciente, la carta regente y la transición de los signos.

SIGNOS DE TIERRA

(Tauro, Virgo, Capricornio)

Pronóstico del día: como signo de tierra estás convencido que tu sabiduría te llevará al éxito, pero a veces eres un tanto soberbio y terco, para poder darte cuenta que no todo tiene razón.

Sin embargo, debes de poner pausa como lo que indican la carta y la energía regente para poder tener consideración no solo contigo sino con los demás y así poder avanzar.

Energía general: considérate sumamente afortunado al momento en el que leas el siguiente pronóstico, porque te has librado o quizá terminaste con una situación delicada de una pareja que era realmente tóxica en tu entorno; no solamente era una situación tormentosa, sino que estaba poniendo incluso en peligro tu integridad. Apláudelo, vuelve a tomar vuelo y por eso renace como el ave fénix.

Tensiones que probablemente te hayan hecho sentir que estabas en debilidades hoy, se detiene, se concluyen o cierras un ciclo, debes estar consciente que tus hombros están resentidos por ello, necesitas un especialista, porque traes una contractura o alguna situación que atender en la columna vertebral.

No necesitarás ser un experto para darte cuenta que las empresas o los proyectos no avanzan como antes debido a la situación en la que nos encontramos, pero sí eres muy sabio al poder invertir en lo que otros no se dan cuenta, por eso sin importar si trabajas para alguien o por tu propia cuenta podrás ser lo suficientemente creativo para tomar ventajas, no con malos augurios sino sobre lo que otros no pueden ver con claridad.

Signos opuestos en el horóscopo: cuáles son y qué tan compatibles son Cargando galería

SIGNOS DE FUEGO

(Aries, Leo, Sagitario)

Pronóstico del día: has tenido días buenos y malos como todos en el presente, pero principalmente hoy será, uno de esos días en los que te sentirás renovado, la energía aparentemente a pesar de estar de cabeza, a ti te favorece porque para otros, la luz se convierte en oscuridad; para ti, será lo opuesto, pues eres buen consejero o asesor en situaciones delicadas y eso te dará retribuciones.

Energía general: te has convertido en un experto para guiar a los demás por eso sin importar tus adversidades tienes la capacidad de decirle a otros cómo, cuándo y dónde deben ejercer sus mejores brillos, crearás, regenerarás, ideales y planes, por ello podrías volverte popular, aunque no lo quieras.

Recordarás por una extraña razón las enseñanzas de una abuela, bisabuela o de alguien con un poco más de edad, para poder liberar una tensión ligera que está provocando que tu garganta se sienta un tanto reseca, procura ingerir unas gotas de licor de anís sobre un té de limón para que puedas sentirte que tu garganta fluye.

Aunque la economía se encuentre colapsando sin importar el país en el que te encuentres, tú no puedes seguir sobre esa misma línea. Entre menos escuchas noticias negativas que se están enfrentando las empresas o los negocios, procurarás tener un plan B para poder salir de esta situación bajo la cual muchos han claudicado o han tenido que lamentablemente dejar lo que estaban acostumbrados.

SIGNOS DE AIRE

(Géminis, Libra, Acuario)

Pronóstico del día: serás flexible, pues por más caparazón que tengas alguien te está moviendo para que puedas platicarle tus emociones, tus sentimientos o situaciones que has guardado durante tiempo. Que no te dé pena, no eres una mala persona, pero evita también sentir que el mundo está en tu contra, pues no localizarás la luz que representa tu alma en esta tierra para lograr el objetivo que elegiste.

Energía general: eres capaz de salir de frente estoicamente, por supuesto quizá una persona te trata de maltratarte ante la vulnerabilidad por el confinamiento, no lo permitas, por más solo que te encuentres, porque podrían quebrantar tu aura, tu energía, a pesar de que te sientas en plenitud.

Puede ser que de un momento al otro sientas algún tipo de ira contenida y que quisieras explotar incluso estar aventando cosas, recuerda que puedes hacerlo, pero no descargues la energía en quien no lo merece. Busca un espacio donde puedas hacer lo que necesitas sin lastimar a otros.

Solo sorpresas son los que recibes al caminar en el sendero laboral que elegiste, pero también te llevarás algunas decepciones porque algunos personajes importantes que representaban ser directivos, serán quienes representen para ti una serie de mentiras y corrupción, no eres tú quien tendrá que desenmascarar el hecho, es que es ya una mafia difícil de vencer, pero tú procura hacer tu trabajo no porque seas conformista sino porque no te corresponde hacer algo para que las cosas cambien.





Cómo impacta la Luna a tu signo zodiacal Cargando galería



SIGNOS DE AGUA

(Cáncer, Escorpión, Piscis)

Pronóstico del día: en un día como este la luna creciente y la transición de los signos te ayuda a renovarte por completo, cuando se habla de renovaciones quiere decir que incluso desde situaciones como casas, coches o ropa, te darán bienestar, no porque seas materialista sino porque necesitas quitar energías que ya no te pertenecen y es una herramienta de ayuda con calma y bajo control.

Energía general: hay una cuestión llena de luz que hará que otros no pueden dejar de mirarte, significa que tu brillo podrá incluso lastimar a quienes no están ávidos de poder recibir buena energía, debes esperar, habrá muchos ataques, como beneficios y para ello es que te has preparado durante toda tu vida para lograr el éxito que se asoma con certeza.

Por fin tu sueño comienza a recuperarse y tu salud también, eso quiere decir que tendrás mayores oportunidades de realizar tus sueños sin necesidad de sentirte en sacrificio. Eres una persona que sabe dedicarse y lograr objetivos haciendo lo que otros no hacen con tal de que tu energía se sienta en plenitud.

Es mejor permanecer alejado de situaciones que no te corresponden, sobre todo si laboralmente sientes que una persona está haciendo cosas que evidentemente saldrán a la luz. No quiere decir que por el hecho de ser cómplice, tú te llevarás energías negativas, pero son situaciones bajo las cuales no debes inmiscuirte, tú llevas un camino, debes de ser certero crecer y adaptarte a las nuevas necesidades que requiere tu nuevo trabajo.





ESCUCHA AQUÍ EL PODCAST PARANORMAL:

Exiliados del más allá, parte 2