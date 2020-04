Horóscopo del 23 de abril | No dejes todo para última hora

Hoy jueves 23 de abril de 2020 la Luna está en Tauro en conjunción con el Sol. Novilunio de abril, se inicia el mes sinódico y todos los planetas están directos.

Hoy el planetoide Ceres entra en Piscis y la vibración numerológica de hoy corresponde al cuatro, el que indica la solidez, la base de la pirámide.

El comienzo de este mes sinódico conlleva también el inicio de muchas cosas en tu vida como verás a continuación, pero en todo momento lo principal es tu actitud y disposición para materializar tus sueños. El entusiasmo que despliegues a cada instante será el factor que te impulsará a nuevos horizontes, tanto en el amor como en tu vida económica.





Llegan las Líridas, una lluvia de estrellas con un mensaje cósmico para cada uno de nosotros Cargando galería



Si eres nativo del elemento fuego, o sea, Aries, Leo o Sagitario, tu panorama laboral se mueve en un sentido positivo. Existe una influencia planetaria que te lanzará a una aventura capaz de combinar placer con trabajo. Tu carrera se verá favorecida.

No temas expresar tu idea aunque inicialmente te parezca alocada o absurda. Si sale bien todos te van a felicitar y ganarás en el intento, y si no funciona, no habrás perdido nada con probarlo. Tu experiencia previa te ayudará mucho. Aprovecha ahora que está comenzando un nuevo mes sinódico.



Si tu signo es Tauro, Virgo, o Capricornio, o sea telúrico, del elemento tierra, entonces este jueves comienzas una etapa diferente y divertida en tu vida amorosa. Podrías sentirte agobiado por la cantidad de cosas que tienes frente a ti de ahí la necesidad de actuar con los pies muy bien plantados sobre la tierra.

No te apresures a firmar ningún papel si tienes que colocar tu dinero en una gestión que no esté lo suficientemente clara para ti. Si te sientes tentado a cambiar algo que hacías rutinariamente e introducir una novedad en tu vida, no te detengas. Tu iniciativa es una cualidad muy apreciada.





Aprovecha el Día de la Tierra para estar en armonía Cargando galería



Para los nativos del elemento aire, es decir Géminis, Libra o Acuario, si se te acerca una amistad con un chisme en el que esté involucrada tu pareja o una persona amada trata de esquivarla y no le sigas la corriente porque estarías causando problemas y creando malentendidos que perjudicarían tu relación.

Resolverás muchos problemas de salud que te han venido afectando con un poco de paciencia de tu parte, la necesitas . porque tu elemento aire es muy inquieto y siempre quieres tener enseguida las respuestas.

Finalmente si eres nativo del elemento agua, Cáncer, Escorpión y Piscis, podrás conseguir lo que desees si te empeñas, actúa con decisión. No tomes tus obligaciones de hoy como si fuera un juego, pero tampoco estés demasiado rígido y distante.

Traza una línea divisoria muy clara entre la responsabilidad y seriedad en tu trabajo y las bromas y el chiste en la otra. El buen humor es señal de inteligencia, pero la burla, no lo es.

No te lamentes si no tienes ahora el dinero necesario porque las quejas, maldiciones y ese tipo de vibraciones negativas solamente atraen negatividad y malas ondas lo cual es ajeno a la naturaleza sensible de los signos de tu elemento, agua.



Y para que sepas más al respecto entra ahora mismo en nuestra página de Univision Horóscopos y busca la predicción para tu signo específico hoy jueves.

ESCUCHA AQUÍ AL NIÑO PRODIGIO: